Udinese-Napoli 1-1: Osimhen regala lo scudetto ai partenopei. Spalletti è campione!

Il Napoli si aggiudica il terzo scudetto della sua storia in seguito al successo ottenuto in casa dell'Udinese di Andrea Sotti. Grandi complimenti anche al condottiero partenopeo, Luciano Spalletti

Il Napoli è campione d'Italia! Alla 'Dacia Arena' è andato di scena il match valido per la 33a giornata del campionato di Serie A, tra l'Udinese di Andrea Sottil, tredicesima in classifica e la compagine del tecnico Luciano Spalletti, posizionata definitivamente al primo posto in graduatoria. Sfida terminata 0-0 che valeva tantissimo soprattutto per i partenopei, che si giocavano la matematica vittoria dello scudetto.