Udinese-Milan, formazioni ufficiali: titolari Success e Ibrahimovic, out Thauvin

Terzo match del sabato di Serie A, alla "Dacia Arena" in campo Udinese e Milan nella ventisettesima giornata di Serie A. Reduci dal passaggio di turno in Champions League contro il Tottenham, i rossoneri cercano fortuna anche in campionato. Friulani in piena corsa per il settimo posto. Di seguito le formazioni ufficiali: (Ecco la preview)