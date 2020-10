Udinese, Marino si esalta per l’arrivo di Deulofeu: “Un talento puro, mi ricorda Roberto Baggio”

L’Udinese riporta in Italia Gerard Deulofeu nella passata stagione in forza al Watford.

Il fantasista spagnolo in Italia ha vestito la maglia del Milan nella seconda parte di stagione 2016/17 in cui collezionò 17 presenze condite da 4 reti. Il patron friulano Pozzo ha scelto di attingere dall’altro club di sua proprietà per rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri. Il direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, poco dopo l’ufficialità dell’acquisto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale del club.