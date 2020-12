Udinese, la verità di De Paul: “Futuro lontano da Udine? Ora parlo io, ecco come stanno le cose”

La verità di Rodrigo De Paul.

Accostato con insistenza all’Inter, il centrocampista dell’Udinese e della Nazionale argentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo futuro, allontanando, almeno momentaneamente, le voci di un suo possibile imminente addio al club friulano.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club, mi mancherà quando la lascerò. Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions. Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, non voglio forzare nulla, andrò via da Udine al momento giusto”.

“La squadra più forte in Europa?Penso subito al Bayern Monaco, ma non solo: anche il Psg ha una qualità pazzesca – ha proseguito il numero 10 dell’Udinese -. Poi ci sono le solite squadre come Barcellona (che ha sempre in uomo in più, Messi, è come se giocassero in 12) poi Real Madrid, Juventus. Il mio rapporto con Messi? Abbiamo un rapporto molto bello, quando segno mi manda sempre i complimenti. Mi ha fatto fare un passo in avanti a livello mentale, mi spinge a migliorarmi sempre, a fare sempre di più, a non accontentarmi mai”, ha concluso De Paul.