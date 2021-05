Udinese-Bologna, Mihajlovic: “Scossi nell’intervallo, forse avremmo meritato di più. Palacio? Per noi importantissimo”

1-1: è questo il risultato dell’anticipo tra Udinese e Bologna, della 35^ giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Friuli di Udine. Decidono le reti di De Paul e Orsolini, che in extremis, segna il gol del pareggio regalando un prezioso punto ai rossoblù. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Sinisa Mihajlovic, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Nel primo tempo il match è stato equilibrato, loro hanno fatto gol sull’unico tiro in porta, eravamo noi a non giocare come sappiamo. Nell’intervallo ci siamo un po’ scossi e nella ripresa ci siamo presi più responsabilità, forse meritavamo qualcosina di più, ma mi accontento, avessimo giocato così tutto il match probabilmente avremmo ottenuto di più. Siamo ripartiti subito, è stato bravo Skorupski a rilanciare subito, poi Palacio ad arrivare prima di Musso. Rodrigo aveva avuto anche una grande chance non realizzata. Per noi però è importantissimo, come tutti può avere qualche difetto, ma gioca con la voglia di un ragazzino, meglio averlo che non”.

Chiosa finale sull’obiettivo salvezza: “Essendo un campionato strano non siamo stati mai invischiati nella lotta salvezza pur restando bassi. Neanche l’Udinese lo è mai stato, ma è più forte di noi, così come magari ritengo migliore in alcuni aspetti il Torino o il Cagliari. Per questo siamo stati bravi a non rischiare mai di essere coinvolti nella lotta salvezza visto quanto è successo, quanti infortuni abbiamo avuto. In queste ultime tre partite cercheremo di dare un po’ di spazio a qualcuno, iniziando a programmare un po’ per il prossimo anno”.