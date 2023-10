Udinese, a rischio esonero Sottil: tra i papabili sostituti anche l’ex Cioffi

L'Udinese è quartultima in classifica e non ha ancora vinto una partita su sette, con la situazione che sta cominciando a surriscaldarsi. Nell'ultimo match i friulani hanno rimontato il doppio vantaggio dei liguri del Genoa. Tre pareggi e quattro sconfitte, uno score che di conseguenza fa traballare la panchina di Andrea Sottil. La gara di venerdì (ore 18.30) con l'Empoli riveste quindi importanza capitale e una sconfitta potrebbe essere fatale per l'allenatore dei friulani. La proprietà si sta guardando intorno per capire quali possono essere le possibilità alternative. Il principale candidato - secondo TMW - alla successione è Gabriele Cioffi, che ha allenato i bianconeri due stagioni or sono, facendo discretamente e arrivando a una media punti di 1,42 in 24 partite, dal 7 dicembre 2021 all'estate. L'ex tecnico si è lasciato bene con la famiglia dei Pozzo e quindi non avrebbe problemi a tornare, così come la proprietà potrebbe puntare su chi conosce bene l'ambiente. Anche se nell'estate del 2022 aveva preferito il Verona, che offriva il doppio rispetto all'Udinese, per un contratto biennale rispetto all'annuale che gli avrebbero garantito in Friuli. Una situazione che non peserebbe comunque in caso di esonero del mister ex Ascoli e che sicuramente porterebbe a un colloquio per capire se ci sono gli estremi per ritrovare una collaborazione. Dall'altro lato non c'è solo il coach anche ex degli scaligeri come unica alternativa, perché c'è una possibilità anche per Leonardo Semplici, nella passata stagione allo Spezia poi retrocesso in B.