Torino-Sampdoria, LIVE Serie A 30/11/2020: segui la diretta

Tutto pronto per Torino-Sampdoria.

Alle ore 18.30, allo Stadio “Olimpico-Grande Torino”, andrà in scena la sfida valida per la nona giornata di Serie A. Due squadre in cerca dei tre punti. I padroni di casa, che nella giornata di giovedì hanno battuto in Coppa Italia la Virtus Entella, proveranno a riscattarsi dopo il ko patito in campionato contro l’Inter. Di fronte, gli uomini di Claudio Ranieri. La compagine ligure, che fin qui ha collezionato dieci punti, non vince dallo scorso 17 ottobre. La Samp è reduce da due sconfitte di fila maturate contro Cagliari e Bologna e dall’eliminazione dalla Coppa Italia.

Di seguito, le formazioni ufficiali e la diretta testuale del match.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All.: Marco Giampaolo.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All.: Claudio Ranieri.