Torino-Salernitana, Sousa: “Loro costruiti per l’Europa. Allegri? Gli rispondo così”

Le dichiarazioni di Paulo Sousa dopo il pareggio tutto granata contro il Torino

Parola a Paulo Sousa. La Salernitana è uscita dallo Stadio Olimpico Grande Torino portandosi a casa un altro punto, mettendo in fila il settimo pareggio consecutivo della squadra campana in Serie A. Sanabria ha risposto a Vilhena in questa gara delle 15.00, con un 1-1 che sembrerebbe il verdetto più azzeccato visto quello che hanno offerto sul campo le due formazioni. Il tecnico portoghese ha tenuto una conferenza stampa nel post partita. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ci sono mancate le ultime giocate. Dopo il gol abbiamo preso un palo e concediamo troppa iniziativa all'avversario. Questo dà loro mobilità alle spalle del nostro centrocampo. Li aspettiamo troppo, concediamo uno contro uno e poi il Torino è costruito per stare in Europa. Abbiamo fatto bene nei duelli. Loro sono più forti, ma abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo continuare a crescere e cambiare mentalità, anche se non è facile. Dobbiamo essere consapevoli che possiamo andare avanti per 90 minuti: siamo entrati bene in partita e potevamo continuarla, ma dopo il gol ci siamo abbassati. Serviva più determinazione nell'ultimo passaggio, essere più cattivi sul piano agonistico. Ma sono contento, eravamo in trasferta e abbiamo fatto un buon punto. Servivano ricambi freschi, si è visto con i cambi. Se sei fermo e se dai l'iniziativa all'avversario, puoi avere difficoltà. Ma è tutta una questione di mentalità: dobbiamo lavorare sulla continuità e diventare più consapevoli".

E sulla contro-replica a Massimiliano Allegri, che ha affermato ironicamente che il tecnico Sousa è bravo anche ad allenare altre squadre oltre la propria: "Non sono mai banale quando parlo di calcio, non sono mai superficiale. Ho un'opinione, un allenatore con personalità. Io sono sempre educato e ho rispetto per gli altri: se gli ho mancato di rispetto, gli chiedo scusa".

Sulla salvezza sempre più vicina: "Ci manca qualche punto, dobbiamo fare qualcosa in più per meritarci le vittorie. Dobbiamo recuperare in vista della prossima gara, giocheremo in casa ma anche oggi i tifosi sono stati straordinari e li ringrazio perché ci credono e ci spingono. Si sentono orgogliosi per come li stiamo rappresentando in campo".