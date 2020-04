Torino, Longo: “Il mio obbiettivo è fare bene. Belotti è un lusso. Ripresa campionato? Vi dico cosa penso”

Parla Moreno Longo.

Il tecnico del Torino, ospite del programma Casa Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, facendo il punto della situazione sulla compagine granata: “Per un allenatore avere la possibilità una squadra con le proprie idee è fondamentale, a volte capita di dover ereditare dei gruppi già costruiti: in quei casi, bisogna adattare e smussare le proprie idee al gruppo, poi con il tempo si potranno mettere delle nuove caselle. Non tutti possono costruire subito con le proprie idee, ma bisogna adattarsi e migliorare la squadra nel tempo”.

Sulle condizioni della squadra: “In questo momento siamo tutti sullo stesso livello, è tanti giorni che siamo a casa e lontani dai campi e la condizione atletica è pressoché identica. Spero che i miei giocatori si presentino bene quando si ripartirà, sarebbe un dettaglio importante. Cerchiamo di rimanere in contatto il più possibile, quotidianamente i ragazzi hanno contatti e con lo staff: hanno tabelle personalizzate, abbiamo evitato allenamenti di gruppo ma dobbiamo migliorare anche l’affiatamento di gruppo. Ogni giocatore ha spazi e attrezzi diversi, abbiamo ovviato per la situazione singola. Per quanto è possibile, cerchiamo di tenerli il più allenati possibile”.

Sul bomber Andrea Belotti: “Per un allenatore lavorare con Belotti è un lusso: è un gran calciatore e un grande uomo, tutti gli allenatori lo vorrebbero e mi ritengo fortunato ad averlo, con lui immaginiamo di poter riprendere questo campionato nel migliore dei modi”.

Sul futuro: “Ho firmato fino al 30 giugno con l’unico obiettivo di fare bene: resto di questa idea, vado avanti giornalmente per guadagnarmi la fiducia del presidente e della società. Dobbiamo tirare fuori il massimo per finire la stagione nel migliore dei modi. “Prima di partire dalle qualità tecniche, dobbiamo partire dalle qualità morali e io lo so bene perché ho fatto tutta la trafila con questa maglia, tra giovanili e prima squadra. La base deve essere valori, senso di appartenenza e dna, che è unico. Sopra a questo base, si può appoggiare ogni tipo di progetto tecnico-tattico. Modulo? Lavoriamo su più opzioni, con due attaccanti o con una punta e due esterni. Alterniamo diverse situazioni, poi bisogna saperle interpretare bene”.

Infine Longo si è espresso su un’ipotetica ripresa del campionato, al momento sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus: “Oggi parlare di una possibile ripresa è difficile, le condizioni del paese sono drammatiche: lo trovo azzardato pensare di tornare in campo”.