Torino, incubo Covid: nuove positività tra le fila granata. I dettagli

Nuovo positivo al coronavirus in casa del Torino.

Salgono a quattro i casi di contagi in casa Torino. Alla vigilia della sfida contro l’Inter è proprio il club a comunicare che un altro nazione è risultato positivi al tampone a seguito dell’ultimo giro di tamponi a cui è stato sottoposto tutto il gruppo squadra. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio, a seguito di una prima nota diffusa alle 14:00 in cui veniva comunicato un primo caso.

Assente anche il tecnico Giampaolo, fuori causa virus, e sostituito dal vice Conti proprio in occasione del match contro i nerazzurri.

“Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra”.

