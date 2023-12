Torino-Empoli, le probabili formazioni: Sanabria c’è, Baldanzi in panchina

La sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Olimpico-Grande Torino".

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, la squadra di Ivan Juric affronterà l'Empoli nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. In quel di Torino, dunque, si sfideranno due squadre che vorranno conquistare l'intera posta in palio per migliorare la propria classifica.

Sono venti i punti messi in cassaforte fin qui dai padroni di casa che, reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del Frosinone, occupa l'undicesimo posto in classifica. Uno score frutto di cinque vittorie, cinque pareggi ed altrettante sconfitte, con tredici gol all'attivo e sedici reti subite. Al diciottesimo e terzultimo posto in classifica l'Empoli a quota dodici punti, frutto di tre successi, tre pareggi e ben nove ko; dieci le reti messe a segno in quindici partite, ventisette i gol incassati.

Il Torino, inoltre, è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare disputate contro la compagine toscana in Serie A (due vittorie e cinque pareggi), mentre l'unico successo dell'Empoli risale al 19 maggio 2019 (4-1 al "Castellani"). Al cospetto della formazione guidata da Ivan Juric, Aurelio Andreazzoli non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Guarino, Pezzella, Caputo, Bereszynski e Kovalenko, mentre torna a disposizione Baldanzi. Il tecnico del Torino, invece, dovrà fare a meno di N'guessan e Schuurs. A meno di sorprese dell'ultimo minuto, anche Sanabria sarà regolarmente a disposizione, di recente alle prese con una tendinite.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-1-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni/Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Gyasi/Shpendi, Cancellieri. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

DOVE VEDERE TORINO-EMPOLI IN TV — La gara tra Torino e Empoli sarà trasmessa sia su Sky, ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellte) o Sky Sport (251), sia su DAZN. La sfida sarà, dunque, visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.