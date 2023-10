Torino, Cairo: “Rinnovo Juric? Ne parleremo. Il tempo aiuta la squadra, Sazonov…”

JURIC -"Juric? Parlavamo di rinnovo a gennaio, quando stavamo prendendo Ilic. Gli dissi che avrei fatto l'investimento per il centrocampista, ragazzo su cui crede molto. Non ho fretta di fare allungamenti non perché non voglio averla. Arriverà il momento giusto. Lo stimo molto, penso possa continuare ciclo che sta dando buoni frutti. Quando lui sarà pronto, ci siederemo sicuramente. Apprezzo le cose che ha fatto, ha fatto bene e ha sviluppato i nostri giocatori: è intervenuto su chi aveva dato meno e lo ha fatto con capacità, sia sui giovani che su quelli più avanti con gli anni. Pensiamo a Rodriguez, non fece benissimo e poi con Juric è andato bene. Anche Linetty. E poi sono cresciuti i centrali come Bremer, Buongiorno, Schuurs e Djidji, che tornerà a breve. Credo che abbiamo un allenatore con grandi qualità, ho molta fiducia in lui".