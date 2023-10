Serie A, 7a giornata: Colombo mette ko il Sassuolo. Pari in Torino-Hellas Verona

La squadra di Palladino sbanca il Mapei e aggancia proprio il Sassuolo in classifica. Laurienté va subito vicino al gol, dall'altra parte occasione per Ciurria . Dopo la mezz'ora pericoloso due volte Berardi , poi ancora Laurienté a divorarsi il vantaggio. A inizio ripresa a sprecare è l'ex Kyriakopoulos , Colombo al 66' trova l'1-0 finale. Nell'ultimo quarto d'ora spazio al Papu Gomez , annullato il bis di Colombo e Laurienté si mangia la rete del pari ma vince il Monza .

Gara senza grandi emozioni allo stadio Olimpico Grande Torino. Granata pericolosi dopo 54 secondi con Seck che si invola e calcia in porta: Montipò salva. Il portiere del Verona si ripete nel recupero del primo tempo su Lazaro. Nella ripresa un cross velenoso di Faraoni impegna Milinkovic-Savic, poi Djuric ci prova in rovesciata. Nell’Hellas esordio in A per Juan Manuel Cruz, figlio dell'attaccante ex Inter.