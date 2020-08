Torino, Cairo conferma: “Non rifarò l’errore dello scorso anno. Belotti? Ho una speranza”

Il Torino ha bisogno di voltare pagina dopo la stagione davvero deludente appena vissuta.

I granata hanno ottenuto una salvezza che a inizio campionato non era di certo l’obiettivo primario della società, l’avvento in panchina di Moreno Longo non ha giovato per nulla. Il mantenimento della categoria era un qualcosa che non si sarebbe dovuto mettere in discussione, per questo motivo i piemontesi hanno deciso di puntare sull’esperienza di Marco Giampaolo in vista del prossimo campionato. È convinto della propria scelta anche il presidente, Urbano Cairo, che ha commentato anche le mosse di mercato del Toro nel corso dell’intervista concessa a La Stampa.

“Il mio Toro ripartirà da Belotti: mai pensato di vendere il club. Ci siamo mossi per tempo sul mercato, ora serve un play. Non rifarò l’errore di un anno fa: porte aperte per chi vuole andare via. L’obiettivo? Di certo non è la salvezza”.