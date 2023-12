Torino-Atalanta, Juric: “Bisogna continuare così, ho appreso da Gasperini, Zapata…”

"Zapata è un giocatore di grandissimo cuore e simpatia. Siamo contenti che è qui con noi e che si trova bene. Ha sempre giocato bene, anche se non segnava. Dopo la sosta abbiamo preso una strada corretta, dove i risultati sono stati penalizzanti rispetto a quanto fatto vedere, anche questa sera abbiamo fatto tre gol, rischiando poco e avrebbe potuto farne altri. Savic ha fatto una grande partita, ha ottime potenzialità, deve ancora lavorare molto ma può migliorare ancora tanto. Ora dobbiamo continuare così, ripeto abbiamo raccolto poco a causa di incidenti che ci hanno fatto perdere dei punti, ma sono felice per come stiamo giocando. Gasperini? Abbiamo condiviso tanti momenti, ho appreso tanto da lui come uomo, come calciatore e come allenatore".