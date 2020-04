Suso: “Rifiutato un’offerta dall’Inter, ecco cosa mi disse Spalletti. Milan? I grandi giocatori giocano la Champions”

Suso ricorda la esperienza in rossonero.

Nuova vita per l’attaccante di proprietà del Milan, Jesus Suso, approdato al Siviglia con la formula del prestito con obbligo condizionato durante la scorsa finestra di mercato. Il ritorno di Ibra in rossonero, avrebbe infatti condotto ad un bivio lo spagnolo: finito ai margini del progetto per fare spazio allo svedese. A ripercorre la sua esperienza in Serie A è lo stesso attaccante, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Essere riscattato dal Siviglia? Non si sa mai nel calcio quello che può succedere. Sono molto contento di stare al Siviglia. Credo che i grandi giocatori debbano giocare la Champions League e con il Milan non siamo mai riusciti a giocarla, abbiamo sempre giocato l’Europa League e quindi ho il desiderio di giocare questa competizione con il Siviglia.”​

Suso si è poi espresso su un suo possibile ritorno in Serie A: “Ho sempre detto che Milano è la mia città dove sono cresciuto, sono diventato un grande giocatore e in parte è grazie al Milan. Sono e sarò sempre legato a quella città e al club. La Serie A mi ha reso quello che sono e quindi sì, mi piacerebbe ritornare a giocare nel campionato italiano. Ad esempio anche a Genova sono stati sei mesi stupendi”.

Infine, lo spagnolo, ha svelato un particolare retroscena di mercato: “E’ vero che all’epoca della Roma avevo parlato con Monchi ma nulla di serio. Con l’Inter invece è vero che c’era stata un’offerta, ero stato molto vicino perchè Spalletti mi voleva. Avevamo parlato e mi voleva all’Inter che allora era una squadra che giocava molto bene con un modulo interessante e adatto alle mie caratteristiche. Diceva che ero perfetto per l’Inter, ma mi dispiaceva cambiare squadra, passare dal Milan all’Inter perchè ero legato al Milan.”​