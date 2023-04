SudTirol-Bari, Mignani: “Pensiamo a tenerceli dietro. Pisa e Genoa, calendario tosto”

“Ogni squadra ha dei giocatori cardine, Masiello forse sarà uno di quelli. Non deve essere però per noi un pensiero fisso, anche all’andata hanno giocato senza di lui. Chi lo sostituirà farà la sua parte, c’è Zaro che ho allenato a Modena, è un calciatore molto forte e che mi ha dato molto. Sta facendo bene e sono felice per lui. Il SudTirol è una squadra molto solida che fa della compattezza il suo punto di forza e noi dovremo cercare di essere altrettanto solidi e trovare soluzioni per fare gol nelle poche occasioni che ci concederanno. Non dobbiamo pensare alla classifica, ma solo a tenere il SudTirol dietro. Lunedì troviamo una squadra molto forte fisicamente con un allenatore d’esperienza. Se hanno fatto questi risultati è perché sono una squadra di valore, vedo una partita alla pari con quelle che vengono dopo. Abbiamo un calendario tosto con le sfide contro Pisa e Genoa. Faremo di tutto per chiudere con più punti possibile, qualsiasi sia il risultato voglio un grande entusiasmo, non dobbiamo abbatterci perché stiamo facendo un campionato di un certo tipo per arrivare fino in fondo. E dobbiamo farlo con grande entusiasmo. La rosa? Folorunsho è migliorato rispetto alla settimana scorsa, ha più minuti nelle gambe. Dobbiamo essere bravi a capire le condizioni del suo problema e la possibilità se può partire dall’inizio. Lo valuteremo fino all’ultimo secondo, ma può essere disponibile anche dal primo minuto. Cheddira-Antonucci? Mirco è una conferma, Cheddira è cresciuto. Sono contento che Walid abbia fatto questa crescita. In questo momento sta facendo meno gol, ma è importante che si metta a disposizione della squadra".