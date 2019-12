Stellone scalpita: “Voglio tornare ad allenare. Lazio strepitosa, l’Inter può vincere lo scudetto. Milan e Napoli…”

“Ho tanta voglia di tornare ad allenare”.

Lo ha detto Roberto Stellone, intervistato ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’. L’ultima esperienza del tecnico originario di Roma su una panchina risale allo scorso aprile, quando Stellone è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Palermo. Adesso, l’ex Frosinone aspetta una nuova chiamata. “Non c’è un distacco evidente in Serie B. La classifica è corta, non è neanche giusto esonerare l’allenatore. Io ho avuto un paio di contatti per rientrare, ma non si sono concretizzati. Adesso aspetto”, sono state le sue parole.

Ma non solo; diversi, infatti, sono stati i temi trattati dal coach classe 1977: dalla lotta scudetto in Serie A che vede attualmente protagoniste Juventus e Inter, con la Lazio che si trova attualmente ad appena tre lunghezze di distanza dalla vetta, al campionato di Serie B. Di seguito, le dichiarazioni.

INTER E JUVENTUS – “L’Inter? L’aria è comunque positiva. In Champions c’è stata un po’ di sfortuna, mentre in campionato grazie all’ottimo lavoro di Conte la squadra sta tenendo il passo della Juve. La Juventus poteva fare di più? La differenza tra quest’anno e lo scorso anno è che prima non c’era l’Inter a dare fastidio. Entrambe lotteranno fino alla fine per lo Scudetto. Chi ne avrà di più di testa e gambe arriverà più lontano”, ha spiegato.

LAZIO E TORINO – “La Lazio sta facendo un campionato strepitoso. Bravo Simone (Inzaghi, ndr) a resettare tutto dopo l’Europa League. Sta facendo benissimo. Per la Lazio arrivare terza sarebbe come vincere il campionato. Il 3-3 tra Verona e Torino? Cose che possono capitare. Quasi tutti hanno subito o fatto una rimonta del genere. Sul 3-0 pensi che sia finita, bravo più che altro il Verona a non mollare. Il campionato del Torino sta rispettando le aspettative iniziali. Ogni annata c’è la sorpresa, chi mantiene le aspettative e chi magari delude. Oggi sopra le aspettative ci sono Lazio, Inter, Atalanta e Parma”.

MILAN E NAPOLI – “Il Milan ha cambiato molto, ci vuole tempo. Sicuramente migliorerà la classifica di oggi. Così come la Fiorentina. Il Napoli ha cambiato allenatore, mi dispiace per Ancelotti. Evidentemente la società ha avvertito qualcosa che dall’esterno non possiamo avvertire. Gattuso l’anno scorso ha fatto molto bene, può recuperare il passo falso di sabato scorso contro il Parma: la squadra e buona, sta attraversando un momento difficile ma può capitare. Si rialzerà. La sfida contro il Barcellona? Sulla carta potrebbe sembrare difficilissima. Ma in due partite si può fare, il Napoli in Champions ha proposto prestazioni diverse rispetto al campionato. Tra due mesi magari sarà diverso”.

SERIE B – “A parte il Benevento c’è tanto equilibrio. Complimenti ad Inzaghi. Il Pordenone è la vera rivelazione, ogni anno le neopromosse ci hanno abituato a qualche sorpresa. È capitato anche al Lecce, oppure al mio Frosinone. Empoli e Cremonese si riprenderanno. Come si è ripreso il Frosinone, la squadra è importante e può andare a lottare per la promozione e dare fastidio al Benevento”, ha concluso Stellone.