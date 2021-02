Spezia-Parma, Italiano: “Noi concentrati sull’obiettivo salvezza, ma ci sarà da soffrire fino alla fine”

Termina con un pareggio il match tra Spezia e Parma.

Non vanno oltre il pari Spezia e Parma, nella scontro salvezza della 24^ giornata di Serie A. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine ligure, Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Siamo partiti come abbiamo finito il secondo tempo di Firenze. Andavamo piano, dovevamo tirare fuori qualcosa di diverso. Poi però siamo riusciti a pareggiarla, la qualità paga sempre. Con un pizzico in più di concretezza, avremmo potuto segnare anche il terzo gol, ma devo dire bravi ai miei ragazzi, perché pareggiare non era semplice. Io sono retrocesso due volte in carriera a 39 punti: la prima volta ci davano tutti per salvi e finì malissimo. Sono l’ultimo in questo momento che può dire che la squadra non pensi unicamente alla salvezza, dobbiamo stare ancora concentratissimi. Era la stagione 2001-2002, con l’Hellas Verona. Avevamo Mutu, Camoranesi, Gilardino, Cannavaro, Oddo... Ancora adesso ci penso a quel campionato. Lo Spezia sarà sempre concentrato per arrivare all’obiettivo”.

“Con le grandissime siamo costretti ad interpretare le gare in un certo modo. In altre partite, quando dobbiamo gestire noi la palla, forse non siamo altrettanto bravi. Sono convinto che ci sarà da soffrire fino alla fine”.

Infine, sui recenti rumors che lo hanno accostato al Napoli: “Non so che dire, perché sono “chiacchiere”. Gli attestati di stima fanno piacere, però in questo momento rimane tutto lì. Adesso mi interessa solo terminare bene questo campionato: ne va delle carriere di tutti, del sottoscritto e dei ragazzi. La concentrazione rimane su questo campionato”.