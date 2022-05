Spezia-Napoli 0-3: Politano, Zielinski e Demme fanno sorridere Spalletti

Nell'ultima giornata di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto in trasferta contro lo Spezia di Thiago Motta

Zero a tre, è questo il risultato finale del match andato in scena in quel di La Spezia. Il Napoli di Luciano Spalletti si è imposto in trasferta grazie alle reti di Politano, Zielinski e Demme. La compagine di Luciano Spalletti ha così chiuso la stagione al terzo posto in classifica, alle spalle di Milan e Inter che nel pomeriggio si giocheranno lo scudetto. La squadra di Thiago Motta, invece, ha terminato il proprio campionato al sedicesimo posto raggiungendo l'obiettivo salvezza.