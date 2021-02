Spezia-Milan, Simone Bastoni: “Abbiamo fatto la partita perfetta. Sempre sognato di fare un gol così”

Lo Spezia sorprende tutti e batte il Milan per 2 reti a 0.

Serie A, Spezia-Milan 2-0: i liguri regolano i rossoneri grazie alle reti di Maggiore e Bastoni. La classifica aggiornata

I liguri giocano una partita che rasenta la perfezione e portano a casa 3 punti fondamentali per il loro campionato. Nel post partita, Simone Bastoni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il giocatore spezzino autore di una rete pregevole si è detto soddisfatto di come hanno interpretato il match: “Abbiamo preparato la gara cercando di non farli giocare perché altrimenti sarebbe stato complicato. Abbiamo fatto la partita perfetta. Ho fatto un gol di quelli che si sognano da bambini. Abbiamo fatto una grande partita. Sono contento per tutti. Se continuiamo a giocare così bene, possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.