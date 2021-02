Spezia-Milan, Italiano: “La soddisfazione più grande della mia carriera. Io in una big? Ho la mia idea”

Lo Spezia sorprende il Milan e si regala una vittoria importante.

Serie A, Spezia-Milan 2-0: i liguri regolano i rossoneri grazie alle reti di Maggiore e Bastoni. La classifica aggiornata

La squadra ligure mette in grande difficoltà i rossoneri che non riescono a tirare una sola volta nello specchio in tutta la partita. La partita è stata preparata egregiamente dal tecnico Vincenzo Italiano, che nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

L’ex capitano del Padova si reputa soddisfatto e sottolinea come questa probabilmente sia la più bella vittoria da quando ha cominciato ad allenare: “Decisamente. Anche per il fatto di aver affrontato la prima della classe, una squadra stratosferica come il Milan, aver fatto questa prestazione, aver visto i ragazzi giocare con quest’intensità. Per noi è una grande soddisfazione. Questa vittoria ci dà grandissimo morale: fare una prestazione del genere contro il Milan per noi è importante. Il nostro obiettivo sapete qual è, dobbiamo mettere in cascina questi tre punti e continuare con questo spirito”.

Vincenzo Italiano si gode questo risultato, dimostrando ancora una volta di essere un allenatore valido che potrebbe puntare a volare su una grande panchina, ma per il momento preferisce mantenere i piedi per terra: “In questo momento penso sia presto per parlare di futuro. Siamo alla terza giornata di ritorno, l’unico pensiero che ho è quello di raggiungere questo obiettivo, che per noi sarebbe come vincere lo Scudetto. Poi in futuro vedremo: è arrivata una nuova società e ci saranno nuovi progetti e nuove cose di cui parlare con la proprietà”.