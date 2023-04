Spezia-Lazio 0-3, Sarri blinda il secondo posto: torna al gol Immobile. Ok Anderson

Al 'Picco' di La Spezia è andato di scena il match valido per la 30a giornata del campionato di Serie A , tra lo Spezia di Leonardo Semplici , diciassettesima in classifica e la Lazio del tecnico Maurizio Sarri , attualmente posizionata clamorosamente al secondo posto in graduatoria. Gara vinta dalla formazione biancoceleste, grazie al ritorno al gol di Ciro Immobile, al raddoppio di Anderson ed al tris di Marcos Antonio.

Seconda frazione di gioco nella quale la Lazio consolida il vantaggio, dunque il secondo posto in classifica. Il raddoppio firmato da Felipe Anderson rappresenta la bellezza del calcio di Maurizio Sarri e del grande lavoro effettuato in questo quasi biennio dell'ex Napoli nella capitale. Il brasiliano ha messo in porta una palla figlia di una trama molto ben concertata da Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e proprio l'ex Porto. Chiude i giochi il primo gol in Italia di Marcos Antonio. Il sogno biancoceleste verso la Champions League prosegue, adesso la quinta dista 10 punti!