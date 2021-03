Spezia-Cagliari, Italiano: “Ci prendiamo i 3 punti, c’era grande voglia di vincere. Sofferenza nel finale? Rispondo così”

Il tecnico dello Spezia, dopo il successo del “Picco”.

A margine della vittoria interna contro il Cagliari di Semplici, il tecnico della compagine ligure, Vincenzo Italiano, nel corso del post-gara, intervistato ai microfoni di “Sky Sport, ha analizzato così la vittoria contro la compagine sarda, ferma al terzultimo posto dopo il ko per 2-1 al “Picco”. Di seguito le parole del coach bianconero.

“Era più di un mese che non vincevamo, ci tenevamo a farlo: in vantaggio di due gol, soffrire in quel modo negli ultimi 5-10′ non è normale. Sono tre punti importanti, che arrivano dopo un periodo non bello e ce li prendiamo tutti. Dietro in classifica iniziano ad andare forte, i 29 punti continuano ad essere pochi”.

SOFFRIRE MENO – “È una questione difficile, è il momento più complicato per una linea difensiva quello del forcing finale degli avversari. Anche a me piacerebbe stare lontano dall’area quando arrivano calciatori come Cerri, Pavoletti, Simeone… Ma nei minuti finali l’allenatore sparisce (sorride, ndr)”.

L’ORGANIZZAZIONE – “A parte gli ultimi minuti, oggi abbiamo fatto una gran bella partita contro un avversario ricco di qualità ed esperienza. E noi, invece, abbiamo tanti debuttanti. I 29 punti, a dieci giornate dalla fine, non sono tanti, ma cercheremo di alimentare l’entusiasmo che ci dà questa vittoria. Cerchiamo di aggrapparci a qualche principio, all’identità che abbiamo cercato di avere. Sono contento dei miei ragazzi, ma anche nello spogliatoio ho ribadito il concetto che bisogna continuare a correre”.

GLI ELOGI DI ZEMAN – “Ho letto le sue parole, è una soddisfazione enorme per me e mi danno ulteriore carica. Non l’ho mai avuto come allenatore da calciatore, l’ho sempre sognato. È un maestro, sono orgoglioso. E poi in settimana è arrivata la convocazione di Ricci in Nazionale, è un altro bel traguardo”.

GLI SCONTRI DIRETTI – “Nell’ultimo periodo stavamo alternando troppi momenti positivi e negativi nella stessa gara, nel secondo tempo oggi ho temuto un calo dei miei. Quando passiamo in vantaggio spesso non la perdiamo. Faccio i complimenti al mio portierone Zoet, ci prendiamo questi tre punti”.