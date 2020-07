SPAL-Milan, Di Biagio: “Finchè saremo vivi ci crederò, l’espulsione ha inciso sulla gara”

La SPAL getta alle ortiche la vittoria nei minuti di recupero.

I ferraresi erano andati sopra di due reti nella sfida contro il Milan, ma l’inferiorità numerica e l’errore di Vicari ha permesso agli avversari di trovare il pari. Il tecnico degli spallini, Gigi Di Biagio, in conferenza stampa, ha analizzato il match che ha visto i suoi sfiorare il successo.

“Finché saremo vivi ci crederò fino alla fine. Ci attendono tre gare che ci daranno idee più chiare. La speranza è accorciare la classifica. Espulsione? Ha inciso tantissimo. Ha complicato ancora di più i nostri piani. Giusta l’espulsione? Dicono che entrato a gamba tesa, ma non l’ho rivista bene. Arbitraggio? Penso sia stato buono. Sono stato espulso perché ho soltanto detto che “così non andava bene” per un controfallo fischiato su una rimessa laterale. Ho protestato e sono stato buttato fuori”.