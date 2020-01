Spal-Bologna, De Leo: “Dobbiamo essere più concreti, i biancazzurri sono in fiducia”

Il Bologna voglioso di ritrovare una vittoria che manca ormai da tre turni (2-3 in casa del Lecce).

I felsinei affronteranno nel pomeriggio di sabato la Spal che nell’ultimo turno ha superato inaspettatamente l’Atalanta in trasferta grazie alla rimonta firmata da Petagna e Valoti. I rossoblu guidati da Sinisa Mihajlovic sono reduci invece da due pareggi e una sconfitta, il match del “Paolo Mazza” sarà un motivo per rialzare la testa e conquistare i tre punti. Il tecnico in seconda della compagine bolognese, Emilio De Leo, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Dobbiamo tornare al trend che avevamo avuto a dicembre. Credo ci siano state comunque delle buone prestazioni pur con cose da sistemare, per esempio con il Verona avremmo dovuto essere più lucidi anche con l’uomo in meno e in generale dovevamo essere più cinici. Dobbiamo iniziare a capitalizzare di più. Credo che nelle ultime gare, tolta la fase concitata contro il Verona, il gruppo stia facendo dei miglioramenti. È ovvio che se siamo in difetto nella differenza reti dobbiamo lavorare meglio, essere più concentrati sapendo che per come giochiamo non è facile difendere con tanti uomini. Spal? Giocano da anni insieme e hanno una loro identità ben precisa che viene fuori anche nei momenti di difficoltà. Sono in fiducia, hanno le idee chiare e sappiamo che dovremo approcciare bene la gara. Dobbiamo lavorare molto sulla nostra qualità di gioco e fare la nostra partita con personalità”.

