Sky, batte forte l’idea Antonio Conte: l’ex Inter per commentare la Champions

L'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe avviato una trattativa con Sky dove potrebbe accasarsi nella prossima stagione

Dopo la vittoria dello Scudetto sulla panchina dell'Inter, Antonio Conte potrebbe iniziare una nuova vita. Il tecnico pugliese dopo aver lasciato il club nerazzurro a causa di visioni contrastanti con la società, potrebbe accasarsi a Sky in vista della prossima stagione. La trattativa per portare l'allenatore negli studi televisivi sarebbe in fase avanzata, nel caso il tutto venisse confermato Conte diventerebbe il volto della Champions League. Un professionista con la sua carriera che fa domande a Max Allegri, Stefano Pioli o Pep Guardiola avrebbe davvero del grandioso soprattutto parlando di un personaggio di tale spicco. Stando all'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', Conte sarebbe dunque vicino a una nuova esperienza e chi ama il calcio in fondo spera che tutto questo possa accadere.