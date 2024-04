Serie B, 35a giornata: il Venezia batte la Cremonese. Pari Catanzaro. La classifica

Siamo sempre più vicini alla fine del campionato di Serie B, con gli anticipi del venerdì sera che hanno inaugurato la trentacinquesima giornata. Big match tra Venezia e Cremonese, crocevia verso una possibile promozione in Serie A, che sembrava essersi impostato sui binari grigiorossi con il sinistro al volo di Franco Vazquez ma i lagunari sono riusciti a ribaltare il risultato con Gytkjaer e Bjarkason, con il risultato finale di 2-1 in favore della compagine allenata da Vanoli. Venezia che aggancia dunque il Como in seconda posizione, con i lariani con ovviamente una partita in meno. Pareggia il Catanzaro che esce dall'Arena Garibaldi di Pisa con l'amaro in bocca. Un Vandeputte davvero ispirato, autore di due assist, non basta ai calabresi perché i toscani nella ripresa riacciuffano il doppio vantaggio per il 2-2 finale, con anche l'ex rosanero Moreo a segno. Il Palermo ha l'opportunità contro la Reggiana di recuperare terreno verso il quinto posto.