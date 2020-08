Serie A, Wyscout Team of the season: certezza CR7, dominio Atalanta e tante sorprese. La top 11 del campionato

La top 11 della Serie A per la stagione 2019/2020.

La celebre società Wyscout, che si occupa di scouting, trasferimenti e statistiche ufficiali, ha pubblicato le top 11 dei cinque grandi campionati europei: per ogni competizione, è stata stilata una formazione assoluta e una formazione under 21.

I giocatori sono stati selezionati secondo il Wyscout Rankings, indice che ordina i calciatori per posizione in base alle loro statistiche. Nella top 11 della Serie A non è presente nessun giocatore di Inter e Milan, mentre la squadra più rappresentata è l’Atalanta con ben quattro calciatori di cui tre in difesa.

Nel 4-4-2 scelto da Wyscout, in porta prende posto il portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, protetto dalla coppia difensiva composta da Toloi e Djimsiti. Il terzino sinistro della formazione è chiaramente Robin Gosens, uno dei protagonisti della splendida stagione della Dea e uno dei migliori nel suo ruolo in tutta Europa, mentre a destra la prima grande sorpresa: Davide Faraoni, che grazie alla sua costanza è stato tra i migliori del Verona guidato da Ivan Juric.

Sulla fascia sinistra c’è il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, mentre sulla fascia opposta vi è Dejan Kulusevski, tra i migliori Under 21 di tutto il panorama calcistico europeo e che presto vestirà la maglia della Juventus. Al centro del campo ci sono Luis Alberto, recordman di assist in Serie A, e Gomez, che anche quest’anno si è riconfermato essere il leader dell’Atalanta delle meraviglie. I due attaccanti sono invece i due grandi marcatori della stagione: Ciro Immobile (36 gol, capocannoniere della Serie A e vincitore della Scarpa d’Oro), e Cristiano Ronaldo (37 gol stagionali in tutte le competizioni).

Questo il 4-4-2: Szczęsny; Gosens, Djmisiti, Toloi, Faraoni; Insigne, Gomez, Luis Alberto, Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Immobile.