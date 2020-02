Serie A, Verona: tegola per Ivan Juric, si ferma Giampaolo Pazzini. Il comunicato e i tempi di recupero

Tegola in casa Verona.

Gli scaligeri dovranno fare a meno per alcune settimane del bomber Giampaolo Pazzini, a segno nell’ultimo turno quando i veneti hanno superato per 2-1 in rimonta la Juventus. Il “Pazzo” ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare diversi match di campionato. Di seguito il comunicato.

“Hellas Verona FC comunica che, dopo le visite strumentali cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore, Giampaolo Pazzini ha rimediato una lesione muscolare di 1° grado al polpaccio destro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”.

