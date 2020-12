Serie A, Verona-Inter: Conte senza Vidal, Juric con Magnani e Colley. Le formazioni ufficiali

Verona–Inter, in programma alle 18,30, apre la quattordicesima giornata di Serie A.

Ultimo turno, prima della sosta di Natale con la compagine scaligera, allenata da Ivan Juric, che dovrà fare i conti con le tantissime assenze. Conferme in gran parte la formazione che ha pareggiato 1-1 a Firenze. Due le novità: Magnani al posto di Gunter in difesa e Colley, preferito a Lazovic in attacco. Niente turno di riposo per Zaccagni.

In casa Inter, Antonio Conte lascia in panchina a sorpresa Arturo Vidal e vara il 3-4-2-1: alle spalle di Lukaku agiranno Lautaro e Perisic. Confermati Hakimi e Young sulle fasce, così come la difesa titolare.

Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona–Inter.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Salcedo, Zaccagni; Colley. Allenatore: Ivan Juric.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro, Perisic; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.