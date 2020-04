Serie A, “United per l’Italia”: a Pasquetta i giocatori italiani si sfidano su FIFA 20 per la Protezione Civile

“United per l’Italia“.

L’emergenza Coronavirus ha costretto le Federazioni di tutto il mondo a sospendere tutti i campionati, e per ovvie ragioni di sicurezza il calcio è fermo ormai da più di un mese: i giocatori, così come tutti i cittadini, stanno continuando a restare nelle proprie abitazioni rispettando le regole restrittive emanate dal Governo al fine di limitare la diffusione del virus.

Per provare ad intrattenere i tanti tifosi vogliosi di assistere nuovamente allo spettacolo del calcio, alcuni giocatori italiani che militano in club di Serie A (tra cui Ciro Immobile e Andrea Petagna) e in altri club europei (come Moise Kean, attualmente all’Everton ed ex Juventus) hanno deciso di scendere in campo “virtualmente”: il giorno di Pasquetta, ossia lunedì 13, i partecipanti si incontreranno online per sfidarsi su FIFA 20.

L’iniziativa, dal nome “United per l’Italia”, avrà anche uno scopo benefico, visto che sosterrà la raccolta fondi in favore della Protezione Civile che ogni giorno si impegna senza sosta per gestire e combattere il Coronavirus. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport dalle ore 20.30, il pre e il post partita saranno condotti dai giornalisti Mario Giunta e Gianluigi Bagnulo. Le due squadre che si affronteranno saranno composte ognuna da 11 giocatori e ai giocatori professionisti si uniranno due professionisti degli eSports.

Ecco la lista completa dei partecipanti: