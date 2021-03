Serie A, Udinese-Sassuolo: Gotti con Llorente in attacco, Berardi titolare. Le formazioni ufficiali

Ancora pochi istanti e sarà Udinese-Sassuolo.

Per affrontare il Sassuolo di De Zerbi in casa, Gotti si affida a Llorente in attacco con Pereyra alle spalle. Molina in campo dal 1′ sulla destra. Nel Sassuolo Berardi parte titolare, fuori Caputo. In attacco spazio per Raspadori.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Traorè; Raspadori. All. De Zerbi