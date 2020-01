Serie A, Udinese-Sassuolo: De Zerbi senza Berardi, Gotti si affida a Lasagna. Le formazioni ufficiali

Poco meno di un’ora e sarà Udinese-Sassuolo, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Due formazioni reduci da due momenti opposti. Se i padroni di casa cercheranno – infatti – di centrare la terza vittoria di fila dopo i sei punti conquistati contro Cagliari e Lecce, gli uomini di Roberto De Zerbi proveranno a tornare al successo per risalire in classifica dopo le due sconfitte consecutive maturate contro Genoa e Napoli. D’altra parte, sono appena due i punti che separano i friulani dai neroverdi. Tuttavia, il tecnico ex Palermo dovrà fare a meno di Locatelli, Berardi e Duncan.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 12.30 alla Dacia Arena.

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All.: Luca Gotti.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. All.: Roberto De Zerbi.