Serie A: Udinese e Sassuolo si dividono la posta in palio, Berardi ko. La classifica

Due a due. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio alla Dacia Arena. Udinese e Sassuolo, dunque, si dividono la posta in palio al termine del match valevole per ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio dopo appena un minuto dal fischio d'inizio con Udogie, con la squadra di Alessio Dionisi che ha agguantato il pari cinque minuti più tardi grazie alla rete di Metheus Henrique. Al minuto 28 il gol di Bijol ha poi portato momentaneamente l'Udinese sul 2-1, al minuto 47 l'autogol di Nehuén Pérez.