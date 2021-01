Serie A, Torino-Spezia 0-0: impresa dei liguri in 10, i granata frenano ancora in casa. La classifica

Il Torino non va oltre il pari nel match contro lo Spezia.

Dopo lo spettacolare derby della Capitale tra Lazio e Roma, la 18^ giornata di Serie A prosegue con gli anticipi tra Bologna e Verona e quella tra Torino Spezia, andate in scena nel pomeriggio di oggi. Se il Bologna è riuscita ad interrompere il proprio digiuno di vittorie, superando gli scaligeri grazie al rigore trasformato da Orsolini, lo stesso non si può dire del Torino. I granata, reduci da un avvio di campionato ricco di alti e bassi e in cerca di successi in grado di archiviare definitivamente il periodo di crisi, non vanno oltre il pareggio a reti bianche nel match di questo pomeriggio contro i bianconeri: rimasti in 10 dopo l’espulsione di Vignali. Un risultato amaro per la compagine di Giampaolo che, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, non approfitta dell’inferiorità numerica degli avversari portando a casa appena un punto.