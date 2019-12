Serie A, Torino-SPAL: Mazzarri conferma Berenguer, Semplici sceglie Paloschi. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il match dello stadio Olimpico Grande Torino.

Tra pochi minuti avrà inizio la sfida tra il Torino e la SPAL, che si affronteranno in occasione della 17a giornata di Serie A: le due squadre andranno alla ricerca dei tre punti per chiudere nel migliore dei modi il 2019. I granata sembrano aver ritrovato la giusta quadratura e con una vittoria potrebbe avvicinarsi molto alla zona Europa League, mentre i biancazzurri hanno bisogno di vincere per provare a raggiungere una miracolosa salvezza.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Valoti; Paloschi, Petagna. All. Semplici