Serie A, Torino-Lazio e Genoa-Juventus: dove vederle, quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Torino-Lazio e Genoa-Juventus.

Le due gare, in programma rispettivamente alle ore 19.30 allo Stadio “Olimpico-Grande Torino” e alle ore 21.45 a “Marassi”, apriranno la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

TORINO-LAZIO – La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali 202 e 249. La diretta streaming sarà disponibile, invece, sulla piattaforma Skygo. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono un match in favore degli uomini di Simone Inzaghi. Il segno 1, infatti, è offerto a 4.50, il segno a X a 3.70 e, infine, il segno 2 a 1.80.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Izzo, Singo, Djidji, Ghazoini, Aina, Freddi Greco, Edera, Adopo, Berenguer, Millico. Allenatore: Moreno Longo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Bastos, J.Lukaku, Marusic, Falbo, Cataldi, D.Anderson, A.Anderson, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA-JUVENTUS – La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Anche in questo caso, le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una partita totalmente in favore degli ospiti. Nel dettaglio, il segno segno 1 è offerto a 9.25, il segno a X a 4.75 e il segno 2 a 1.38.

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Sanabria, Favilli. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Marchetti, Ichazo, Zapata, Goldaniga, Lerager, Biraschi, Jagiello, Behrami, Destro, Pinamonti, Pandev, Iago Falque.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Matuidi, Ramsey, Douglas Costa, Higuain, Wesley, Olivieri, Muratore.

