Serie A, Tardelli attacca Tommasi: “Si è accorto solo adesso dei problemi dei giocatori”

La frecciatina di Marco Tardelli.

Dopo la pubblicazione del nuovo decreto che entrerà ufficialmente in vigore il 4 maggio, la FIGC e l’Associazione Italiana Calciatori, tramite la figura di Damiano Tommasi, hanno espresso il loro dissenso affermando di aver ricevuto un trattamento differente rispetto agli sporti individuali: il dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte, infatti, consentiva soltanto di svolgere allenamenti individuali e non di gruppo.

Visti i tanti reclami ricevuto, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, aveva eseguito un piccolo dietrofront chiedendo al comitato tecnico-scientifico di consentire ai giocatori la possibilità di allenarsi nelle strutture dei rispettivi club. La richiesta del ministro è stata accettata alcuni giorni fa, e i calciatori potranno dunque ritornare nei propri centri d’allenamento: tuttavia, Spadafora ha oggi puntualizzato come sia ancora impossibile poter parlare di una ripresa del campionato.

A commentare la situazione dei tesserati del calcio italiano è intervenuto Marco Tardelli, candidato alle prossime elezioni per il presidente dell’AIC, che ha attaccato il suo futuro avversario di Adnkronos: “Prendo atto con grande entusiasmo del fatto che Damiano Tommasi e l’attuale dirigenza dell’Associazione Italiana Calciatori si siano finalmente accorti del problema dei loro associati in difficoltà, a due mesi dal lockdown in tutta Italia. Meglio tardi che mai. Condivido anche con Tommasi e con l’Aic l’entusiasmo per i soldi stanziati dal ministro Spadafora e dal governo. visto che sono gli unici elargiti a migliaia di atleti, grazie a una legge dello Stato e all’esecutivo, non all’Associazione. Ho il piacere di informare il presidente uscente che il vero fondo a cui attingere non è quello a cui fa riferimento, appena istituito. Ma lo invito a utilizzare – come da me pubblicamente suggerito più volte in queste settimane – i soldi per gli associati che sono nel Fondo Assistenza Mutuo Soccorso che, bilanci alla mano, disponeva di 8 milioni 300mila euro al 31 dicembre 2018“.