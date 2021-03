Serie A su Dazn per il triennio 2021-2024, De Siervo: “Passaggio importante nel processo di digitalizzazione”

La Serie A per il prossimo triennio sarà trasmessa su Dazn.

Serie A, Diritti TV a DAZN per il triennio 2021-24: 840 milioni per due pacchetti. La nota ufficiale della Lega

Una svolta inaspettata, ma che negli ultimi tempi si era fatta sempre più insistente. Dopo riunioni fiume e nulla di fatto, le società di Serie A hanno trovato l’accordo e c’è stata la fumata bianca per le cifre e le firme ufficiali. Si parla di 840 milioni per avere 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva, con la Lega che ha voluto lasciare la porta aperta a Sky nel caso volesse provare ad acquistare il pacchetto di minoranza.

Nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A. Il dirigente si è detto soddisfatto per questa decisione ed è convinto che possa essere una scelta importante in chiave digitalizzazione: “L’assegnazione ha visto convergere i voti di 16 Associate, ritrovando un consenso che era mancato nelle precedenti assemblee, su una proposta che ancora una volta porta la Lega Serie A all’avanguardia nel panorama mondiale delle grandi Leghe sportive e che riteniamo possa anche avere una valenza sistemica per il Paese intero, costituendo un volano importante per accelerare il processo di digitalizzazione, come auspicato a gran voce dal Governo anche in questi giorni”