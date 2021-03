Serie A, Spezia-Cagliari: 4-3-3 per Italiano, Joao Pedro in attacco. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Spezia-Cagliari.

Si affronteranno questo pomeriggio al “Picco” Spezia e Cagliari, nella sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A. Un impegno importante per entrambe le compagini, reduci da due sconfitte maturate rispettivamente contro Atalanta e Juventus, e dunque in cerca di preziosi punti in chiave salvezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Zoet; Marchizza, Erlic, Ismajli, Ferrer; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All.: Italiano. A disposizione: Rafael, Acampora, Agoumè, Nzola, Terzi, Bastoni, Chabot, Verde, Dell’Orco, Vignali, Agudelo, Sena.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All.:Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Simeone, Deiola, Calabresi, Asamoah, Pereiro, Zappa, Cerri, Walukiewicz, Carboni.