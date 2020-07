Serie A, SPAL-Inter: Conte lascia un big in panchina, Cerri con Petagna. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida del Paolo Mazza.

Sul campo del Paolo Mazza si affronteranno tra pochissimo la SPAL e l’Inter, sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A: i biancazzurri sono alla ricerca di punti importanti per ottenere la permanenza in massima serie, mentre i nerazzurri hanno bisogno di tre punti per accorciare le distanze con la Juventus, ancora prima in classifica dopo il pareggio con il Sassuolo.

Di seguito le formazioni ufficiali:

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.