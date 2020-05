Serie A, Spadafora conferma: “C’è un protocollo per la ripresa degli allenamenti, il 28 sarà un giorno decisivo”

L’ottimismo di Vincenzo Spadafora.

Il ministro dello Sport ha confermato la volontà di riprendere i campionati professionistici di calcio dopo lo stop forzato causato dall’emergenza Coronavirus. Le parole di Spadafora nel corso di un’intervista concessa a ‘La Vita in Diretta‘.

“Pochi minuti fa abbiamo pubblicato ufficialmente il protocollo che permette alle squadre di riprendere gli allenamenti collettivi. L’altra importante novità è che lunedì 25 maggio riceverò il protocollo dalla FIGC per la ripresa del campionato. Se lo riceverò lunedì lo trasferirò al CTS e farò in modo che all’incontro di giovedì 28 maggio si possa avere un orientamento del CTS per decidere se riprendere e quando”.