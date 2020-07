Serie A, Sconcerti senza filtri: “Juventus? Ci vedo poco di Sarri. La Lazio durante il lockdown ha commesso un errore…”

Una Juventus sempre più vicina allo scudetto e una Lazio che invece si allontana dalla capolista.

Il noto giornalista e scrittore Mario Sconcerti, in un’intervista rilasciata durante il format “Maracanà” in onda su TMW Radio, ha analizzato tutti i temi relativi alla corsa al vertice in vista delle due sfide in programma nella giornata di oggi: Lecce-Lazio (in scena alle ore 19.30 allo Stadio “Via del Mare”) e Milan-Juventus (in scena alle ore 21.45 a San Siro). Di seguito, le sue dichiarazioni.

JUVENTUS – “Credo che non conta più chiedersi se sia la Juventus di Sarri o meno. E’ una Juventus che ha raggiunto un compromesso con il proprio allenatore. E’ una Juventus che fa squadra sommando le proprie individualità. Ha una qualità dirompente, cosa che non si è vista durante tutto il campionato. Ora Sarri ha rinunciato a fare la sua squadra e la Juventus si è ripresa una propria libertà di gioco. E la cosa sta facendo bene a entrambi. Vedo che i bianconeri giocano molto meglio, ma ci vedo poco di Sarri. Sono i giocatori che stanno facendo la differenza e la loro qualità sta emergendo“.

LECCE – “Il Lecce dietro dà l’idea di aver mollato, di essere con la testa da un’altra parte. Davanti invece possiamo dire che nove volte su dieci negli ultimi anni a questo punto le prime tre hanno concluso così il campionato a fine anno. Può cambiare qualcosa solo se l’Atalanta accelera o se la Lazio molla“.

LAZIO – “Ha commesso un errore di fondo. Si sapeva che aveva una rosa abbastanza limitata, con alcuni giocatori che si sono involuti. La Lazio è stata l’unica squadra che ha trattenuto la squadra in ritiro nel lockdown, senza mandare a casa nessuno. Questo stronca un giocatore“, ha concluso Sconcerti.

