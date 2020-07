Serie A, Lecce-Lazio e Milan-Juventus: dove vederle, quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Lecce-Lazio e Milan-Juventus.

I due match, in programma rispettivamente alle ore 19.30 allo Stadio “Via del Mare” e alle ore 21.45 a San Siro, apriranno la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

LECCE-LAZIO – La sfida sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A, al numero 202 e 249 del satellite e al numero 473 e 483 del digitale terrestre. Ma non solo, sarà visibile anche su Sky Sport, canale 251 del satellite. La diretta streaming sarà disponibile, invece, sulla piattaforma Skygo. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono un match totalmente in favore degli uomini di Simone Inzaghi, reduci dalla sconfitta maturata contro il Milan di Stefano Pioli. Il segno 2, infatti, è offerto a 1.38, il segno a X a 5.50 e, infine, il segno 1 a 8.50.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar. All.: Fabio Liverani. A DISP.: Radicchio, Vera, Paz, Falco, Shakov, Deiola, Monterisi, Vigorito, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S.Radu; D.Anderson, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Vavro, Bastos, Armini, Lazzari, Cataldi, Parolo, J.Lukaku, A.Anderson, Adekanye.