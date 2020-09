Serie A, Sconcerti: “Inter più compiuta della Juventus, parte per vincere. La mia su Milan e Atalanta, ho un dubbio”

Il campionato di Serie A riparte nella giornata di oggi con due anticipi.

A poco più di otto ore dall’avvio della nuova stagione, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua, attraverso le colonne del ‘Corriere della Sera’, sulle big italiane e sugli obiettivi di Inter, Juventus e non solo.

“Prima griglia, 2 squadre: Juventus e Inter sono le migliori, anche se stanno vivendo un mercato complesso. Una cosa è l’Inter con Vidal e Kantè, altra una con Nainggolan e Brozovic. Siamo sempre a livelli alti ma diminuisce la differenza. L’Inter sorprende adesso perché dà l’idea di un’armata in cammino, piena di giocatori che spaventano il nemico già dalla polvere che alzano. […] Manca una buona riserva per Lukaku. Deve vendere molto per completarsi. Così è inverosimile. Resta però più compiuta della Juve perché viene da una stagione di costruzione rispettata. Ora aggiunge, non cambia nel profondo come la Juve. E per la prima volta dopo dieci anni parte per vincere.

Dzeko è un acquisto importante. Non segna molto, ma aiuta come nessun centravanti la squadra e decide molte partite con i colpi di testa, cioè lo schema più casuale. Sia Juve che Inter saranno trascinate dalla forza elettrica di due fuoriclasse ragazzi, Kulusevski e Hakimi. La Juve sembra in generale più storta: è vecchia in difesa e in attacco, giovane in mezzo al campo. Questo può portare a uno squilibrio nei passi, nel rapporto fra linee di gioco. L’Inter ha meno solisti della Juve, ma è già pronta per vincere”, si legge.

“Seconda griglia, 3 squadre: Milan, Atalanta, Lazio. Il Milan era una buona squadra anche quando perdeva, ora ha imparato a vincere ma dipende troppo da Ibrahimovic. Non solo nei gol, ma nella personalità. […] L’Atalanta è la solita, più Miranchuk che è un numero 10 vero. Ho solo un dubbio sull’Atalanta: corre da tre anni, sorprende gli altri e se stessa, ma non trattiene tra le mani niente. Se non vinci quando devi, il rischio è non farlo più – ha proseguito Sconcerti -. Terza griglia, 2 squadre: Napoli e Roma, chiudono il gruppo delle sette migliori. Naturalmente la corsa può sconvolgere le griglie così come può farlo la fase finale del mercato”.

