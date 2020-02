Serie A, Sassuolo-Roma: Berardi e De Zerbi sfidano Dzeko e Fonseca. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la grande sfida del Mapei Stadium.

Tra poco meno di un’ora andrà in scena il match tra il Sassuolo e la Roma, che si affronteranno in occasione della ventiduesima giornata di Serie A: i giallorossi andranno alla ricerca di tre punti importanti per tenere il passo delle inseguitrici e mantenere il quarto posto in classifica.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.