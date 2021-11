Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-2: spettacolo al “Mapei”, Joao Pedro risponde a Berardi

Tanti gol nella sfida tra il Sassuolo e il Cagliari, match che ha aperto il turno di Serie A domenicale

Sfida dalle mille emozioni quella disputatasi al "Mapei Stadium" tra i padroni di casa del Sassuolo e il Cagliari. Il match si è chiuso sul 2-2 al termine di azioni pericolose da una parte e dall'altra per più di 90 minuti di gioco. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa che al 37' su imbucata di Berardi si è presentato davanti a Cragno e lo ha battuto con un destro potente a fil di palo. Gli ospiti non si sono fatti pregare e dopo appena 3 minuti hanno trovato la via del pari grazie a una magia di Keita Baldé che, su assist volante di Nandez, ha insaccato con un mezza rovesciata stilisticamente perfetta. Il nuovo vantaggio neroverde porta la firma di Domenico Berardi che al 52' ha trasformato un calcio di rigore, dopo appena 4 minuti ecco il pari sardo firmato anche questo dagli undici metri da Joao Pedro.