Serie A, Sampdoria-Napoli 2-4: prima gioia per Demme, Mertens torna e segna subito

Il Napoli batte la Sampdoria.

Sul campo dello stadio Luigi Ferraris è andata in scena la sfida tra la Sampdoria e il Napoli, che si sono affrontati in occasione dell’ultima gara della ventiduesima giornata di Serie A. Parte subito forte la squadra ospite, che trova il gol del vantaggio dopo soltanto tre minuti: cross di Zielinski dal lato sinistro del campo per Milik, che con una grande torsione colpisce di testa e insacca la palla alle spalle di Audero, 0 a 1.

I blucerchiati si rendono pericolosi con Quagliarella, ma al 16′ gli azzurri trovano la rete del raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Di Lorenzo prolunga la palla sul secondo palo verso Elmas, che da pochi passi appoggia la palla in rete, 0 a 2. I padroni di casa non si arrendono e al minuto 26 riescono ad accorciare le distanze: palla per Quagliarella che con uno splendido tiro al volo dalla distanza batte Meret e realizza l’ennesimo gol capolavoro contro la sua ex squadra, 1 a 2. Alla fine del primo tempo occasione clamorosa per i blucerchiati con Ramirez, che da pochi passi calcia a botta sicura colpendo in pieno il palo.

Nel corso del secondo tempo le due squadre continuano a darsi battaglia a viso aperto, e i padroni di casa trovano il gol del pareggio al minuto 70: contatto tra Manolas e Quagliarella in area di rigore, l’arbitro controlla l’azione con l’ausilio del VAR e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Gabbiadini, altro ex della sfida, che batte Meret e realizza il 2 a 2.

Gli azzurri si spingono in avanti alla ricerca della vittoria, riuscendo a trovare la rete decisiva al minuto 83 grazie ad un rinforzo arrivato a gennaio: Insigne calcia trovando la risposta di Audero, sulla respinta si avventa Demme che a porta spalancata firma il 2 a 3 e la sua prima rete con il Napoli in Serie A. In pieno recupero arriva anche la gioia personale di Mertens, ritornato in campo dopo un lungo stop, che firma il gol del definitivo 2 a 4 sfruttando il clamoroso errore di Meret. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Napoli, che continua a vincere e sale al decimo posto in classifica al pari del Verona.