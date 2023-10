Serie A, Sacchi: “Vicenda scommesse? Dispiaciuto. Giovani si sentono spesso Dio

In queste ultime ore balzano all'occhio le notizie che stanno girando in Italia riguardanti il calcioscommesse. Tra i calciatori indagati abbiamo Fagioli ma di ieri le notizie che riguardano la colpevolezza di Tonali e Zaniolo, impegnati con la nazionale italiana in ritiro a Coverciano per preparare i due match contro Malta e Inghilterra. Diversi le interviste fatte a uomini di sport riguardanti la notizia. Arrigo Sacchi ex tecnico della Serie A, è stato intervistato da Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora'. Di seguito le dichiarazioni ufficiali: "La vicenda scommesse? Sono dispiaciuto per i giocatori ma ci devono essere delle regole, altrimenti c'è il caos. Mi dispiace molto per loro ma è giusto che abbiano una punizione, se dovrà esser importante oppure no lo valuteranno le indagini". Ma perché, secondo Sacchi, giocatori che guadagnano milioni di euro scommettono su siti illegali? "Perché un giovane può credere di esser vicino a Dio - risponde - e pensa di poter far tutto quello che gli passa per la testa". Chi l'ha stupita di più tra i calciatori coinvolti? "Tonali - dice l'ex ct - quello che conosco meglio e che anche in campo pensa di più. Ma anche Fagioli devo dire mi ha stupito molto". E' stato giusto mandare a casa Tonali e Zaniolo dal ritiro dell'Italia? "Se il regolamento è questo, certamente". I nomi coinvolti potrebbero avere, in futuro, ancora spazio in Nazionale? "Una volta scontato quello che dovranno scontare e se lo meriteranno sì - conclude -: errare è umano, non è giusto castigare a vita una persona".